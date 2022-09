OM : Alexis Sanchez fauché en plein vol ?

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

C’est une nouvelle à prendre avec des pincettes mais qui a pris assez d’ampleur pour préoccuper les supporters de l’OM depuis sa divulgation hier soir. Selon le Daily Mail, Alexis Sanchez pourrait disputer la Coupe du Monde au Qatar avec le Chili. L'Équateur pourrait en effet être exclu de la compétition pour avoir aligné un joueur avec des faux papiers. La FIFA se réunit dès jeudi pour se pencher sur une affaire inédite avant une phase finale de Mondial.

Sanchez au Qatar et coupé dans son élan ?

En cas d'exclusion, le Chili irait au Qatar, avec Sanchez dans ses bagages. Si la nouvelle serait excellente pour le joueur, elle le serait moins pour la direction de l’OM. Au Real Madrid, on sait par exemple que Carlo Ancelotti et le staff du Real Madrid commencent déjà à redouter le retour du Mondial de ses trentenaires (Benzema, Modric) pour la seconde partie de la saison.

Leur professionnalisme n’est pas en cause, juste leur âge et leur capacité à supporter les charges de travail après une telle compétition en plein hiver. Si Sanchez et ses 33 ans vont finalement au Qatar, la donne ne serait sans doute pas si différente à l’OM.

Pour résumer Arrivé en provenance de l’Inter Milan au mercato estival, Alexis Sanchez (33 ans) fait le bonheur de l’Olympique de Marseille cette saison. Cette belle passe pourrait être en danger dès le mois de novembre avec le Mondial.

