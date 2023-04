OM : Alexis Sanchez, la nouvelle qui fait trembler Marseille !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Recrue phare de l'Olympique de Marseille l'été dernier, Alexis Sanchez, auteur de 16 buts en 35 rencontres disputées toutes compétitions confondues, prouve match après match depuis le début de la saison qu'il est de la trempe des grands joueurs. Mais alors qu'il est épargné par les blessures depuis le début de la saison, l'attaquant chilien serait diminué depuis trois semaines.

Alexis Sanchez joue blessé depuis trois semaines !

En effet, selon les informations de RMC Sport, l'ancien joueur du FC Barcelone serait gêné par une douleur au pied droit, au niveau du cou-de-pied, qui remonterait à la victoire face au Stade de Reims (2-1), le 19 mars dernier. Malgré cela, Alexis Sanchez a joué avec sa sélection lors de la trêve internationale du mois de mars. Chose qu'il n'aurait pas dû faire, d'après un membre de la sélection chilienne. "Il n’aurait pas dû jouer, il a eu mal et il a même dû prendre des anti-inflammatoires pour calmer la douleur", a-t-il confié pour la Tercera. C'est donc toute la cité phocéenne qui retient son souffle et qui espère que la blessure d'Alexis Sanchez ne sera pas plus grave.

🔹Alexis Sanchez 🇨🇱 est diminué depuis trois semaines. Son pied droit le tracasse. Une gêne au niveau du cou-de-pied, qui remonte au match à Reims. (RMC)



Un membre de la sélection Chilienne : « il n’aurait pas dû jouer, il a eu mal et il a même dû prendre des anti-inflammatoires… pic.twitter.com/pZpRzG4R6U — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) April 7, 2023

