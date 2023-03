OM : Alexis Sanchez se prend une balle perdue

Si Alexis Sanchez réalise, à 34 ans, une saison plus qu'honnête sous les couleurs de l'OM (16 buts en 34 apparitions TTC), il en faut beaucoup plus pour impressionner l'ancien commentateur de Canal+ Stéphane Guy.

Sur les ondes de RMC, la radio où il officie désormais, l'ancienne voix de la chaîne cryptée – qui a beaucoup commenté de matchs anglais d'Alexis Sanchez – estime que le « Niño maravilla » est très loin de ses plus belles années avec Marseille :

« En Angleterre, il avait quand même un autre niveau que celui qu’il a aujourd’hui. Je ne partage pas, même si je comprends toute l’argumentation sur Sanchez, il met un doublé donc on se tait, mais bon… On se rappelle de ce qu’était Alexis Sanchez et ce que l’on voit aujourd’hui évidemment, pour moi ce n’est plus un joueur de très haut niveau. On l’a vu en Ligue des champions, on l’a vu contre le PSG. Par contre, il est effectivement dans l’esprit de Marseille. C’est une bonne pioche. Il n’y a rien a dire la dessus, mais le Sanchez d’Arsenal, c’était vraiment autre chose... »