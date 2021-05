OM : les nouvelles confidences d'Alvaro sur son avenir

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

Voilà une nouvelle qui va ravir les supporters de l'Olympique de Marseille ! Alvaro Gonzalez, défenseur central marseillais très apprécié par les fervents admirateurs du club phocéen, a lâché de nouvelles confidences sur son avenir dans un entretien accordé à l'AFP. Heureux dans le sud de la France, l'Espagnol n'a pas caché son envie de poursuivre son aventure avec l'OM.

"Ça n'est pas signé. On a un accord avec Pablo, avec le club. On a parlé. Pablo me fait confiance et je lui fais confiance. Mais c'était plus facile de parler de prolongation quand j'étais bon. Je veux rester ici. Je sais que ça sera différent l'an prochain. Je m'entraîne bien, ma vie est saine. À 31 ans je suis jeune, je me sens mieux qu'à 25 ans. Mais il y a un club, un président, un staff. Ce sont eux qui vont décider. Le plus important c'est être en Ligue Europa. Ensuite on verra ce qu'il faut changer et améliorer. Je suis conscient qu'il y a beaucoup de choses à changer dans les performances des joueurs, les miennes aussi bien sûr." Entre Alvaro Gonzalez et l'OM, l'histoire ne semble pas prêt de s'arrêter.