OM : Amavi et Rongier blessés, la polémique enfle

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Le mal n'est pas propre à l'OM, bien au contraire. Et il est donc fréquent que dans chaque club de Ligue 1, observateurs et supporters s'agacent face aux longues blessures de certains joueurs. C'est justement le cas à Marseille, avec Jordan Amavi et Valentin Rongier, que Jorge Sampaoli ne peut utiliser en cette fin de saison passionnante avec une qualification européen à aller chercher.

Hier, en conférence de presse, le technicien argentin a écarté toute idée de problème médical avec les deux joueurs. "Ils ont essayé de revenir à l'entraînement mais ils n'ont pas réussi. Les blessures se sont avérées plus graves après le diagnostic des médecins. On essaye de comprendre pourquoi il y a tant de récidives. On a dû prendre une décision pour leur retour, l'objectif est de faire en sorte que la prochaine fois qu'ils reviennent sera la bonne."

Aujourd'hui, et dans les colonnes de la Provence, le médecin de l'OM va plus loin et met clairement les choses au point. "Tout cela est révélateur du foot moderne : le coach qui pousse, des préparateurs qui exécutent et pensent connaître la pathologie. Si le médecin met un cadre et demande à tout le monde de le respecter, à la fin, il n'y a pas de rechute. Il faut tenir face à la pression des entraîneurs, être intransigeant sur les délais".