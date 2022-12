OM : Harit donne déjà un petit regret au Maroc

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Le Maroc avance dans l’ombre. Sans faire trop de bruit, hormis au pays, les Lions de l’Atlas poursuivent leur joli parcours à la Coupe du monde et peuvent composter leur billet en 8es de finale en cas de résultat positif contre le Canada (16h). En attendant le retour de Yassine Bounou dans le but pour cette rencontre phare, Amine Harit doit trépigner d’impatience, lui qui a dû déclarer forfait à la dernière minute après s’être fait les croisés avec l’OM. Si l’équipe façonnée par Walid Regragui ne souffre d’aucun déséquilibre apparent, Mehdi Benatia estime que sa présence aurait pu apporter un grain de folie supplémentaire.

Benatia adore cette équipe mais...

« Sur cette édition, tu observes un groupe costaud, solidaire autour d’un très bon coach. Mazraoui, Bounou, Aguerd, Ziyech, Hakimi, Saïss, En-Nesyri, ce sont des joueurs de niveau international, avec des petits comme Ounahi, Amallah, El-Khannouss qui poussent… Et en plus, il manque Harit, avec lui, le jeu aurait été plus fluide encore, estime l’ancien capitaine du Maroc dans L’Équipe. Ils évoluent tous dans des grands championnats et parfois des grands clubs. La dernière édition a permis aux cadres d’aujourd’hui de prendre de l’expérience. Ils ont tenu tête au finaliste, la Croatie, et au troisième de 2018, la Belgique, ils ne craignent personne et jouent à visage découvert. »

