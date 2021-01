OM : André Villas-Boas forcé à rester à Marseille cet été ?

Quand l’OM perd, André Villas-Boas fait plus que la grimace. Depuis quelque temps, l’entraîneur portugais est irrité par un journaliste de La Provence qui a eu le malheur de retracer son passé chaotique en Ligue des champions tout en soulignant son bon parcours en L1. La question à se poser n’est-elle finalement pas de savoir pourquoi AVB est-il resté à l’OM à l’intersaison ? On le sait, l’intéressé a été à deux doigts de partir cet été quand il a appris qu’Andoni Zubizarreta a été débarqué sans ménagement par sa direction.

« Derrière, il n'a pas d'offre extérieure »

Dominique Grimault, qui connaît bien l’OM assure que s’il est resté à Marseille, c’est qu’il n’a finalement pas eu devant lui une offre assez convaincante pour le faire partir... « Quand Zubizarreta part, Villas-Boas se sent quand même un peu dépendant de lui. Il annonce à Eyraud qu'il a envie de partir, a récemment affirmé le journaliste sur La Chaîne L’Équipe. Le problème, c'est que derrière, il n'a pas d'offre extérieure. Donc il fait une saison de plus. Il y a la Covid. Pendant le confinement, il entretient d'excellentes relations avec ses joueurs, qui lui demandent de rester. Au final, il reste. Bon, il ne reste pas à l'insu de son plein gré non plus mais il sait ce que vaut cette équipe. Or, que vaut cette équipe de Marseille ? Très franchement, sur le papier, elle ne vaut pas mieux que la sixième ou la septième place... »