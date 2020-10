OM : André Villas-Boas n'exclut plus de prolonger à Marseille !

S'il a finalement accepté d'honorer son contrat à terme en 2021 à l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas est passé tout proche de claquer la porte l'été dernier avec le départ de son ami et directeur sportif Andoni Zubizarreta. Durant cet épisode, le Portugais s'est vu offrir une prolongation de contrat qu'il a décliné.

« AVB » va discuter du projet d'avenir de l'OM

Dans un entretien à Téléfoot, le « Special Two » est revenu sur l'épisode, cassant au passage son image de mercenaire lui collant à la peau depuis ses passages à Chelsea, à Tottenham ou au Zenith : « Quand j'ai refusé ma prolongation de contrat, voici ce que j'ai dit à Frank McCourt : « Si je suis un autre entraîneur, je prend les trois ans de contrat que tu m'as offert et je me fais virer en deux semaines ». Ce n'est pas mon état d'esprit. Tout ce qui est sur Chelsea, sur Tottenham, sur la quantité d'argent que j'ai reçu, c'est faux ! Je n'ai jamais reçu autant d'argent ».

Apaisé par le Mercato d'été 2020, qui suscitait beaucoup de craintes, André Villas-Boas est désormais prêt à écouter ses dirigeants pour évoquer la suite : « On va démarrer une négociation, ou plutôt une discussion autour du projet... ».