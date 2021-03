OM : André Villas-Boas sort du silence et marque les esprits

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Il a disparu des radars. Du moins ceux de l'OM, qu'il a volontairement quitté il y a près de deux mois en claquant la porte pour désaccords répétés avec sa direction. Lui, c'est André Villa-Boas, le technicien portugais, qui s'est remis sur le devant de l'actualité marseillaise au travers d'un message sur son compte Instagram. A qui ? A son ex-gardien, Steve Mandanda, qui fête aujourd'hui ses 36 ans avec l'équipe de France.

Voici donc ce qu'a pu lire Mandanda. "Pas trop de choses à dire. Connexion et complicité immédiate. Le calme en personne. Voix ferme, raisonnement lucide. Esprit clair et vide des préjugés. Une main à la portée pour aider les autres, a écrit (en français) le coach portugais de 43 ans. Pour moi l’opportunité d’entraîner un des meilleurs du monde mais surtout chanceux de t’avoir connu. Bon anniversaire. Plein de santé de joie et de réussite. Merci!"

Classe. Juste classe.