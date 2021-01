OM : André Villas-Boas victime d'une mutinerie dans le vestiaire ?

Face à la crise qui a secoué l'OM suite aux défaites de Nîmes (1-2) et de Lens (0-1), André Villas-Boas a évoqué la possibilité de démissionner de son poste d'entraîneur. Rapidement, le clan McCourt a dissuadé le Portugais, lui assurant qu'il était toujours l'homme de la situation. Mais le « Special Two » est-il toujours suivi par son vestiaire ? La défaite face aux Sang et Or laisse planer le doute.

Villas-Boas garde le soutien d'une majorité de joueurs

Si certains comportements individuels – notamment ceux de Dimitri Payet et Florian Thauvin – ouvre cette perspective, du côté des proches de joueurs on assure qu'il y a toujours une adhésion derrière le projet porté par André Villas-Boas. « On se demande ce qu'ils ont, le problème est vraiment profond mais les joueurs ne sont pas en train de lâcher André Villas-Boas », assure-t-on, dans l'entourage d'un joueur et dans les colonnes du Parisien.

Un autre proche du vestiaire se défend de toute forme de mutinerie : « André Villas-Boas a encore le soutien de la majorité de l'équipe, même s'il y a forcément des mécontents ». Reste que seule une réaction collective peut sortir « AVB » de ses doutes vis-à-vis de ses joueurs et cela dès samedi à Monaco...