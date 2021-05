OM – Angers (3-2) : Sampaoli revient sur son coup de sang et passe un message à Thauvin

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

En battant le SCO Angers (3-2) au bout d'un match fou, l'OM a quasiment assuré sa qualification pour la phase de groupe de la Ligue Europa. En effet, il faudrait un véritable scénario catastrophe pour que les hommes de Jorge Sampaoli se retrouvent basculés en Ligue Europa Conférence la saison prochaine (perdre à Metz et que Lens remonte une différence de six buts contre Monaco).

En conférence de presse à l'issue de la rencontre, Jorge Sampaoli a néanmoins appuyé sur la nécessité de rester sérieux jusqu'au bout :« Ça a été un match difficile, mais le groupe était prêt. On sait qu'il y a des situations difficiles, avec des joueurs qui partent. Mais on prend des points et on va continuer à se battre pour amener ce club à la place qu'il mérite ».

Son message fort à Florian Thauvin

El Pelado a également fait amende honorable après son premier coup de sang de banc de touche qui lui a valu d'être exclu : « Sincèrement, ça ne me ressemble pas de réclamer quelque chose à l'arbitre mais il a pris la bonne décision ».

Enfin, il a été question de la dernière de Florian Thauvin, avec qui il a parlé avant son dernier match à Marseille : « Je lui ai demandé de partir en donnant toutes ses qualités, parce que c'était important pour le club. Je crois que c'est un joueur différent. Il a toujours été positif. Je lui souhaite le meilleur, ça a été un plaisir d'avoir travaillé avec lui ».