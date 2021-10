OM, Angleterre : l'énième sortie de route de Joey Barton

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

C'était il y a seulement quelques jours. Face aux micros et sans que cela gêne le moins du monde Joey Barton, l'ancien joueur sulfureux notamment passé par l'OM (Manchester City, Newcastle) au cours de sa carrière de footballeur.

Entraîneur de Bristol Rovers, il avait tenté de justifier une défaite avec une comparaison pour le moins maladroite..."Je l'ai dit aux gars cette semaine: cette équipe, c'est un jeu de chaises musicales. Quelqu'un est bon, mais il est ensuite suspendu ou blessé. Et puis là c'est l'Holocauste, un cauchemar, un désastre absolu."

Le propos relatif à l'holocauste n'est bien entendu pas passé. Des associations, et des acteurs du foot, ont critiqué la formule et Barton a présenté ses excuses.

"Je n'ai rien voulu dire de mal, mais certaines personnes m'ont fait remarquer à juste titre que cette analogie n'était pas correcte. La Fédération Anglaise m'a écrit cette semaine pour me mettre en garde sur nos propos et notre communication. La dernière chose que vous voulez faire est d'offenser ou de contrarier qui que ce soit. Donc, si quelqu'un a été offensé par cela, je voudrais m'en excuser et je pense que la FA a eu raison de m'écrire et de me le rappeler. J'espère utiliser de meilleures comparaisons à l'avenir, mais c'était certainement sans méchanceté ou offense consciente envers qui que ce soit."