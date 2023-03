OM - Annecy : les quatre enseignements de l'élimination des Marseillais

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Vers une nouvelle saison sans titre pour l’OM

Avec la défaite dimanche dernier face au Paris Saint-Germain (3-0) en Ligue 1, qui les mets à 8 points du rival parisien au classement, et cette élimination en quart de finale de la Coupe de France, les Marseillais se dirigent vers une nouvelle saison sans titre.

Guendouzi à côté de ses pompes

Aligné dans l’entrejeu aux côtés de Jordan Veretout, Mattéo Guendouzi, qui s’est lui très peu projeté vers l’avant et s’est contenté de passes en arrière, a été le moins bon Marseillais du match.

Clauss le meilleur Marseillais

Du côté des Tops, on retiendra le match de Jonathan Clauss. Auteur d’une grosse activité sur le couloir gauche puis sur le couloir droit après l’entrée en jeu de Nuno Tavares (56e), l’ancien Lensois, passeur décisif sur le but de Jordan Veretout (29e), a tout donné lors de cette rencontre et aurait pu être buteur s’il n’avait pas été hors-jeu (18e).

Quelle première pour Mughe !

Pour son premier match en professionnel sous les couleurs olympiennes, François-Régis Mughe, entré en jeu dans le temps additionnel à la place de Jordan Veretout, a égalisé pour les Marseillais d’un centre-tir à la dernière seconde (90+6e).

Pour résumer L’Olympique de Marseille s’est incliné ce mercredi sur sa pelouse face à Annecy (2-2, 7-6 t.a.b.), en quart de finale de la Coupe de France. Voici les enseignements à retenir de l’élimination des Marseillais.

