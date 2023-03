OM - Annecy : Pierre Ménès nomme le pire Marseillais et donne la clé d’un rebond à Rennes

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Le FC Annecy a créé l’exploit des quarts de finale de la Coupe de France en allant sortir l’OM hier au stade Vélodrome (2-2, 7 tab 6). Au-delà du résultat brut, qui fait honte aujourd’hui à tout le peuple marseillais, Pierre Ménès a trouvé le coupable idéal : Leonardo Balerdi.

Impliqué sur les deux buts haut-savoyards, le défenseur argentin a également achevé l’OM en ratant son tir au but ! Suffisant pour se faire tailler un costume par Ménès... Au niveau plus global, l’ancien chroniqueur de Canal+ est stupéfait par la sortie de route des Marseillais.

« C’est une élimination incroyable pour Marseille, a-t-il analysé sur son blog. Quand tu joues le 10e de L2 au Vélodrome, tu n’as pas le droit, je suis désolé. Surtout quand tu as éliminé le PSG au tour d’avant et que tu t’en es fait une fête à ce point. Ce que je crois, c’est que cette équipe est usée physiquement, avec des joueurs qui commencent sérieusement à piocher dans tous les zones de jeu. Il va peut-être falloir que Tudor fasse un peu plus de rotation parce que certains m’ont paru très fatigués. »