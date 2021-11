OM : Antonetti répond à Guendouzi et c'est costaud...

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Pour tous ceux qui ont suivi en début de journée la rencontre entre l'OM et le FC Metz (0-0), la tension qui a existé au bord du terrain entre l'entraîneur Frédéric Antonetti et certains supporters marseillais se devait de se poursuivre hors pelouse. Et ça n'a pas manqué.

Au micro d'Amazon, le milieu de terrain Mattéo Guendouzi y est en effet allé de son propos acerbe. "C'est triste pour la Ligue 1 d'avoir des équipes qui ne jouent pas au foot et restent tout le temps par terre." De toute évidence, le technicien du FCM, connu pour ne pas garder la langue dans sa poche, a eu écho du propos rapidement. Et ne s'est pas gêné pour dire ce qu'il en pensait.

"Tout le monde rouspète sur le dernier quart d'heure haché. Comme si le match n'avait duré qu'un quart d'heure. Le reste du match n'a pas été haché. Je voudrais faire remarquer, à ceux qui ont eu des remarques désobligeantes : Udol est rentré, il s'est blessé. Il a le droit de se blesser, ou non ? On ne fait pas de comédie. Pajot est rentré et s'est blessé aussi. Deux remplaçants qui se blessent, on fait deux changements. Les arrêts de jeu étaient justifiés et les gars qui sont restés au sol, c'était justifié aussi. Je comprends la déception des Marseillais. Ils sont sur la déception de ne pas avoir gagné contre le 19e, devant 60 000 personnes. La déception ne doit pas empêcher la lucidité et la clairvoyance. Deux entrants se sont blessés, on doit en tenir compte. On joue à 10 contre 11, il y a neuf minutes de temps additionnel. Ils n'ont pas trouvé la solution. Il faut rester lucide et clairvoyant, que l'énervement ne fasse pas dire n'importe quoi parfois."