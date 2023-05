OM : après Brest, Tudor tire un bilan en forme d'adieu...

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L'OM a clos sa saison à domicile de la pire des façons, avec une défaite contre Brest (1-2). Au lendemain du 30e anniversaire de la victoire en Champions League et alors que le Vélodrome était une nouvelle fois à guichets fermés, les hommes d'Igor Tudor n'ont pas offert le spectacle attendu. En conférence, le Croate, dont l'avenir est des plus flous, a préféré faire le bilan de sa saison, plutôt que d'analyser cette partie. Des propos qui laissent à penser qu'il va partir...

"Il y a beaucoup de positif sur cette saison"

« Je suis fier et il y a beaucoup de positif sur cette saison. On a vraiment réussi à tirer le maximum de cette équipe. On a proposé un beau football, fait une belle Champions League, les matches à domicile face au PSG et Rennes ont été merveilleux… »

Pour résumer Alors que son avenir est des plus flous, l'entraîneur de l'OM, Igor Tudor, a fait le bilan de la saison alors qu'il lui était demandé son ressenti sur la défaite contre Brest (1-2) pour le dernier match de la saison au Vélodrome.

