OM : après De Zerbi, Longoria a contacté un autre entraîneur pour l’après-Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

C’est la panique à l’OM ! Jorge Sampaoli a choisi de quitter le club phocéen après une grande déception vis-à-vis de la stratégie des dirigeants pour le mercato estival. Alors que la pré-saison commence, le président de l’OM, Pablo Longoria, s’active pour trouver un nouvel entraîneur. Après De Zerbi, Longoria a contacté un autre entraîneur.

Selon le média italien “Relevo“, l’OM a contacté l’entraîneur croate Igor Tudor, libre de tout contrat après son départ du Hellas Verone.

Le journaliste Fabrizio Romano annonce que Roberto De Zerbi n’est pas en discussions pour remplacer Sampaoli, à l’heure actuelle.

Olympique Marseille have contacted former Hellas Verona manager Igor Tudor as candidate for head coach job. @MatteMoretto 🚨🔵 #OM



Been told Roberto De Zerbi is not in talks with OM now - Tudor, one of main options considered by the board.