OM : après Fonseca, coup de froid aussi pour Galtier !

Si Jean-Louis Gasset devrait venir dans les prochaines heures remplacer Gennaro Gattuso sur le banc de l'Olympique de Marseille, un autre entraîneur devrait débarquer dans la cité phocéenne l'été prochain et tenter de s'y s'imposer sur le long terme.Parmi les noms déjà évoqués pour devenir le nouveau coach de l'OM la saison prochaine, on retrouve ceux de Paulo Fonseca et Christophe Galtier.

Galtier, une piste pas encore activée ?

Mais comme nous vous l'avons relayé ce mardi matin, Paulo Fonseca ne serait pas très enthousiaste à l’idée de rejoindre le club phocéen dans le contexte actuel. De son côté, Christophe Galtier n'aurait, à l'heure actuelle, pas été contacté par les dirigeants marseillais, d'après RMC Sport. En privé, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, arrivé en octobre dernier sur le banc d'Al-Duhail, se dirait heureux au Qatar et resterait aujourd’hui concentré sur la deuxième partie de saison de son club.

