OM : après Gattuso, les joueurs se sont aussi moqués de Longoria !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Les observateurs sont unanimes sur le sujet : l’OM est malade. Incapables de jouer deux mi-temps dignes de ce nom samedi à la Meinau (1-1), où le RC Strasbourg est pourtant prenable cette saison, les hommes de Gennaro Gattuso n’ont guère écouté ses consignes d’avant-match. Et pourtant, le technicien italien avait promis un vent de fraîcheur après la trêve internationale. « Gattuso est tombé de haut et a donc très mal vécu la prestation de samedi soir, surtout la seconde période, affirme RMC Sport. Il a haussé le ton et a le sentiment d’avoir été patient : il commence véritablement à s’inquiéter des prestations beaucoup trop irrégulières de son OM. »

Longoria a fait chou blanc !

Gattuso n’est pas le seul à l’OM. Jeudi dernier, deux jours avant le déplacement à Strasbourg et en même temps qu’il a présenté Medhi Benatia, Pablo Longoria aurait tenu un discours pour déférer le groupe phocéen. Il a demandé aux joueurs d’assumer leurs responsabilités et rappelé que porter le maillot de l’OM nécessite de donner le meilleur de soi-même. Le tout sans hausser le ton. « Cette réunion se voulait être un pacte interne pour oublier les tracas du début de saison et repartir sur de bonnes bases. C’est raté pour cette fois », conclut le journaliste Florent Germain.

Podcast Men's Up Life