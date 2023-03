OM : après l'équipe, Rothen se paye un Olympien

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Capable de dire tout et son contraire, Jérôme Rothen n'est jamais aussi bon que quand il s'agit de s'attaquer à l'OM. Aveugle quand il s'agit d'adapter son discours au dopage financier de son club de cœur, l'ancien international se fait pourtant régulièrement reprendre de volée par Eric Di Méco. Mais rien n'y fait. Il revient à chaque fois à la charge et tacle le club, l'équipe ou un joueur. Et hier, c'était Alexis Sanchez, accusé de mal avoir choisi son moment pour parler de son avenir, vendredi dernier, alors que son équipe sortait de deux défaites très douloureuses contre Paris (0-3) et Annecy (2-2, 6 t.a.b à 7).

“Ce n’est pas le moment. Qu’il soit bien placé pour parler des ambitions, oui. C’est un joueur majeur, un leader, donc il est en droit de dire certaines choses. Mais dans ses déclarations, il se trompe. Marseille était dans la continuité de sa qualification en Ligue des champions, ils prennent un attaquant top européen. Contrairement à ce qu’il dit, Marseille a montré de l’ambition. Parce que même s’ils sont éliminés de toute compétitions européennes, au mercato d’hiver, ils ont essayé de se renforcer. Que tu sois déçu pour Paris et Annecy, c’est normal mais tu es aussi responsable. Attends la fin d’année avant de parler, qualifie l’OM en Ligue des champions, termine 2e. Ensuite, si tu veux, tu peux nous annoncer que tu ne seras pas là l’année prochaine parce que tu veux te servir du tremplin OM pour arriver à obtenir un autre challenge."