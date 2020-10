OM : Après la défaite à Olympiakos, Payet envoyé direct à Merano !

Ce n'était pas un grand OM hier au Pirée et à l'instar de son équipe, Dimitri Payet est passé à côté de son match lors de la défaite marseillaise à l'Olymoiakos (0-1). Un Payet qui s'est vu reprocher son embonpoint sur le plateau de l'émission L'Equipe du Soir. « Il a six ou sept kilos en trop, a expliqué Sébastien Tarrago, le journaliste de L'Equipe. Payet, je l'aime beaucoup, mais il devrait prendre exemple sur Mandanda qui avait perdu plus de dix kilos à Merano en faisant une cure. C'est dommage qu'il ne fasse pas cet effort pour sa fin de carrière. »

Micoud : « J'ai l'impression qu'il est en surpoids et on voit le résultat »

« Payet a eu une belle période avec Bielsa mais il a toujours été inconstant, a quant à lui commenté Johan Micoud. La base pour un joueur de haut niveau, c'est de faire les efforts pour être performant. J'ai l'impression qu'il est en surpoids et on voit le résultat. » Et à Djibril Cissé d'ajouter : « Personnellement, quand j'étais joueur, j'adorais m'entraîner et ça ne me dérangeait pas de faire attention à ce que je mangeais car je voulais être performant sur le terrain. Ces efforts, c'est pour toi, pour ta carrière et même pour après, pour tes vieux jours. »