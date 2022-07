OM : après le départ de Camoranesi, Tudor tient son nouvel adjoint !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Le staff de l’OM connaît encore des changements. Il y a plus d’une semaine Jorge Sampaoli a démissionné de son poste d’entraîneur de l’OM alors que la pré-saison venait de commencer. Le coach argentin a été remplacé par Igor Tudor et son staff quelques jours après. Aujourd’hui, Mauro Camoranesi a démissionné de son rôle d’entraîneur adjoint et Tudor a déjà trouvé son remplaçant !

Un nouveau croate en adjoint

En effet, c’est Hari Vukas qui va devenir le nouvel entraîneur adjoint d’Igor Tudor à l’OM. À 49 ans, le Croate a notamment travaillé pour l'Hajduk Split et avait récemment pris la tête de la sélection croate des moins de 17 ans.