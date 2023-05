OM : après Lens, un scénario catastrophe s’est écrit en interne !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

L’OM a raté la marche. Conscients qu’il fallait ne pas perdre à Bollaert samedi, afin de garder une sécurité en vue de la deuxième place de Ligue 1, les hommes d’Igor Tudor se sont inclinés face au RC Lens (1-2). Du coup, les Sang et Or leur sont passés devant au classement, où ils pointent désormais à six points derrière le PSG avant le choc de vendredi face au Stade de Reims (21h). Du côté de l’OM, on a fait les comptes et c’est la soupe à la grimace. Dans son édition du jour, La Provence revient sur la possibilité pour le club phocéen de finir troisième, et donc de ne pas se qualifier directement pour la Ligue des champions.