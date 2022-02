OM : après Milik, une nouvelle polémique a éclaté contre Karabagh

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

La victoire de l’OM jeudi en Ligue Europa Conférence face à Karagah (3-1) a laissé des traces dans le vestiaire, où Arkadiusz Milik n’a pas encore décoléré. Remplacé par Dimitri Payet en seconde, celui qui a inscrit un doublé face aux Azéris a frappé dans une bouteille d’eau en revenant sur le banc de touche avant d’être remis à sa place par Jorge Sampaoli hier.

Si Milik comme Sampaoli, têtus et sûrs de leur éthique de travail, ne semblent pas prêts à accorder leurs violons, L’Équipe glisse qu’une intervention du diplomate Pablo Longoria, resté proche de l’attaquant de l’OM, apparaît inéluctable pour trancher le litige.

En attendant le dénouement de celui-ci, on a appris que l’UEFA avait ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de l’OM après la rencontre. La raison : des drapeaux arméniens et une banderole hostile à l'Azerbaïdjan (« Qarabag is Armenia », « Le Karabagh est arménien ») déployés jeudi soir dans les tribunes de l’Orange Vélodrome.

