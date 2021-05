OM : Alvaro Gonzalez au cœur d'une nouvelle polémique

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Après les prétendues insultes racistes lancées à Neymar en septembre dernier, après les événements de la Commanderie, après les multiples cartons reçues pour des protestations, Alvaro Gonzalez s'est encore fait remarquer. Le défenseur de l'OM a été accusé par Mathieu Valbuena, hier sur RMC, une attitude déplacée lors du match entre les Phocéens et l'Olympiakos (2-1) au Vélodrome le 1er décembre dernier.

Des réactions diverses après la réponse d'Alvaro

"Je ne le porte pas dans mon cœur depuis qu’on a joué le match retour à Marseille, a déclaré Valbuena. Je vais vous donner cet exemple : quand on a joué au Vélodrome, il était venu me voir, presque en m’insultant. Il parle beaucoup, il devrait plus se concentrer sur le football." Ce à quoi le défenseur espagnol a répondu via Twitter : "Tu n'entres pas dans un vestiaire d'un club pour lequel tu n’as aucun respect et tu critiques ses joueurs après un match. Je parle à ton visage, pas dans la presse".

Cette nouvelle polémique a produit des réactions très diverses parmi les supporters marseillais. Certains apprécient qu'Alvaro défende l'institution OM, surtout contre un Valbuena à qui son passage à Lyon a toujours été reproché, d'autres estiment que vu ses performances cette saison, il serait effectivement mieux qu'il se concentre sur le football. En tout cas, une fois de plus, l'ancien joueur de Villarreal ne laisse pas indifférent !

Valbuena était l'un des joueurs les plus décisif et marquant dans la dernière grande période OM, une période ou tu n'avais même pas ta place sur le banc...

Faire du populaire auprès des supporters pour cacher son niveau presque lamentable.

RI-DI-CU-LE https://t.co/tIRS8gbFz0 — Yo.Z (@YohZe) May 11, 2021

