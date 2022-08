OM : après Nice, Payet règle une fois pour toutes la polémique avec Tudor

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

On disait Dimitri Payet fâché avec Igor Tudor, vexé d'avoir perdu son statut d'intouchable de l'équipe, lui qui n'avait débuté aucun des trois premiers matches officiels de la saison. Le Réunionnais avait pourtant déjà juré une première fois qu'il n'y avait aucun souci avec son entraîneur. Aligné d'entrée ce dimanche à Nice, auteur d'une grosse prestation, le meneur de jeu a répété devant les médias que tout allait bien avec le Croate.

« Il n'y a aucun problème Tudor-Payet, aucun souci. Ce sont des choix, c'est lui le patron et il faut le respecter. Ça fait trois matches que je prends mon mal en patience et que j'attends de jouer. Aujourd'hui, on m'a donné ma chance. Le but était de se faire plaisir et d'être efficace. Je suis content d'avoir retrouvé le terrain. Je n'étais pas mort. Encore une fois, il y a eu des choix faits et il faut les respecter. Ça fait un mois que je travaille et que j'attends et quand on vous met, il faut être performant. À 36 ans, 40 ans ou 60 ans, j'aurai toujours envie d'être sur le terrain. La meilleure façon pour ça, c'est de travailler et c'est ce que je fais. »