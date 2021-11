OM : après Payet, Sampaoli reçoit une autre bonne nouvelle avant Troyes

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Suspendu contre Galatasaray (2-4) jeudi et victime d’un jet de bouteille dans la tête contre l’OL dimanche dernier, Dimitri Payet (OM) a vécu une semaine très particulière. Entre dépôt de plainte, médecine du travail et repos forcé, le Réunionnais s’est enfermé dans sa bulle et même Jorge Sampaoli a reconnu n’avoir pas eu beaucoup de nouvelles jusqu’à hier.

« Je n’ai pas encore pu parler avec lui, mais après le rapport du médecin, il est disponible. Il faudra voir comment il est émotionnellement parlant. C’est un moment compliqué pour lui », a affirmé le coach de l’OM en conférence de presse. En creux, l’entraîneur argentin a laissé entendre que la décision de jouer contre Troyes, à huis clos, appartiendra à son milieu. « S’il est disponible, il jouera, sinon je prendrai un autre joueur », a-t-il précisé.

Hier, Payet était sur les pelouses de la Commanderie pour l’entraînement. L’Équipe précise que Cengiz Ünder, forfait en Turquie en raison de douleurs au dos, était lui aussi présent en tenue. La Provence ajoute qu'il s'est entraîné sans souci apparent. De bon augure pour la réception de l’ESTAC demain en clôture de la 15e journée de L1 (20h45).

