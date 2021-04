OM : après Payet, un nouvel incident est dénoncé à Montpellier !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

On ne s’est pas ennuyé une seconde samedi à la Mosson. Le match entre le Montpellier HSC et l’OM a donné lieu à un spectacle à rebondissements pour s’achever sur un score final de parité entre deux équipes joueuses (3-3).

Sur le rectangle vert, un pseudo-incident aurait toutefois éclaté. Le comportement de Dimitri Payet s’est même retrouvé au centre des discussions. Dimanche, L’Équipe a ainsi écrit que le numéro 10 de l’OM aurait même insulté de manière assez violente en plein match Michel Der Zakarian.

Un écart d'un membre de la sécurité de l'OM à la Mosson ?

Une version mise en doute dans les colonnes de La Provence. « La nervosité, on l'a sentie aussi chez Dimitri Payet qui a pris beaucoup de coups, indique le quotidien régional. Des tribunes, on a bien entendu les ‘il ne fait que pleurer’ de l'excellent Téji Savanier, mais pas l'insulte du Réunionnais à Michel Der Zakarian et les arbitres non plus, ce qui est plus curieux. »

Le doute serait donc permis mais Mohamed Toubache-Ter, supporter n°1 du MHSC, a ajouté une autre casserole à l’OM. « Qu’un membre de la sécurité de l’Olympique de Marseille puisse dire à Laurent Nicollin ‘Viens me faire rentrer dans le vestiaire. Tu vas voir où je vais rentrer.’ Qu’un type, incapable de protéger son centre d’entraînement se la raconte ainsi, est drôle », a glissé l’insider sur Twitter.

