OM : après Ribalta, un départ de taille estampillé ASSE se précise !

L'information était donnée dès hier soir, tard, par nos confrères de La Provence. Après Marcelino, l'entraîneur, puis Javier Ribalta, directeur du football dont le départ a été officialisé cette semaine, un troisième membre de l'état-major olympien pourrait à son tour quitter le club phocéen.

Départ ou nouvelle affectation ?

Il s'agit de David Friio, scouting manager puis directeur technique et enfin directeur sportif depuis plus d'un an. Friio, si il ne partait finalement pas de l'OM, pourrait, toujours selon le quotidien marseillais, occuper un autre poste.

A suivre.

