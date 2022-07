OM : après Sampaoli et Camoranesi, un nouveau départ de taille est annoncé !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

4 juillet 2022. Les supporters les plus assidus de l’OM auront remarqué que Jacques Cardoze n’a plus communiqué sur Twitter depuis l’officialisation d’Igor Tudor au poste d’entraîneur. Cela est problématique pour un directeur de la communication et cela pourrait même lui être fatal.

Après les départs précipités et inattendus de Jorge Sampaoli puis de Mauro Camoranesi, l’OM s’apprêterait ainsi à perdre une nouvelle tête du projet McCourt, avec Cardoze.

« Dans l’oreillette, on me dit que Jacques Cardoze est sur la sellette à l’Olympique de Marseille. À suivre », a glissé le compte Treize013, bien renseigné sur l’OM et premier à avoir annoncé le départ de l’adjoint italien de Tudor cette semaine. On attend désormais la réponse de Cardoze. Ou pas.