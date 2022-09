OM : après ses pleurs, Gueye donne des nouvelles de Dieng

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Poussé vers la sortie cet été par l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng ne s'est pas trouvé de nouveau chute. Il était pourtant tout proche de le faire dans les ultimes instants du mercato estival mais son transfert à l’OGC Nice a capoté en raison d’un problème à la visite médicale.

« J'espère qu'il va retrouver l’équipe »

Depuis, l’attaquant sénégalais a pleuré. Et a réintégré le groupe professionnel de l’OM mais n’était pas présent dans le groupe victorieux ce samedi du LOSC (2-1). Après cette rencontre, Pape Gueye a donné des nouvelles de son compatriote, avec qui il est très proche. « Bamba, il va bien. Merci de poser cette question. Il va bien. Il a vécu un moment assez compliqué. Je suis très proche de lui. Il est solide et j'espère qu'il va retrouver l’équipe. Il est très important pour le collectif et l'OM », a confié l’ancien Havrais en zone-mixte.

Fabien Chorlet

Rédacteur