OM : après son mea culpa, Malinovskyi fait une promesse aux supporters

Un missile victorieux contre le PSG (2-1) un soir de grâce en Coupe de France et c'est à peu près tout. C'est peu dire que les six premiers mois de Ruslan Malinovskyi à l'OM sont décevants. Le milieu offensif ukrainien se bat beaucoup mais on l'espérait plus décisif. Interrogé sur ce rendement décevant par l'AFP ce vendredi, l'Ukrainien a reconnu avoir besoin d'un temps d'adaptation, expliqué qu'il appliquait aussi les consignes d'Igor Tudor et enfin promis qu'il ferait mieux la saison prochaine.

"Je peux faire mieux, c'est une évidence"

"Il y avait des éléments tactiques à intégrer et j'avais peu joué pendant six mois à l'Atalanta Bergame. Il m'a manqué un peu de rythme, un peu plus de connexions avec les autres. Peut-être aussi que je me suis mis trop de pression. Mais Marseille est un grand club, ça n'est pas simple de s'imposer immédiatement. Je peux faire mieux, c'est une évidence. Mais je n'ai fait que quatre mois. La saison prochaine, avec une préparation complète et plus de confiance, je pense que je ferai mieux. A l'OM, j'ai été meilleur en phase défensive qu'en phase offensive. Je dépense beaucoup d'énergie pour qu'on reste compacts, pour suivre mon joueur, pour défendre. En attaque, c'est un peu moins bien. Je dois trouver l'équilibre."

"Les tifosi veulent des buts, des passes décisives. Mais il y a le coach, qui te demande autre chose, et ça commence par la défense. Si tu ne le fais pas, le lendemain il te montre une vidéo avec tes erreurs, les choses que tu dois améliorer. Mais oui, je pense que je peux faire plus offensivement, beaucoup plus. Mon but contre le PSG ? C'est un beau but, important, une très grande émotion. Je savais que l'OM n'avait pas gagné contre le PSG depuis très longtemps. Mais je ne cherche pas seulement à marquer. Les joueurs de qualité ont de la continuité. Tu dois être bon 8 ou 9 matchs sur 10, pas une fois, puis mauvais deux fois... C'est ce que je recherche. Déjà à mon arrivée en Italie, les 20 premiers matchs, je n'avais pas marqué. Au bout du compte, j'ai fait 130 matchs, marqué 30 buts et donné 25 passes décisives."

