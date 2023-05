OM : après Tavares et Payet, un autre dissident dans le vestiaire !

Zapping But! Football Club OM : Que faire de Nuno Tavares ?

Rien ne se passe comme prévu dans cette fin de saison pour l’Olympique de Marseille. Très ambitieux à la trêve hivernale, espérant accrocher la deuxième place de Ligue 1 si ce n’est mieux, Pablo Longoria avait même misé plus de 30 millions d’euros pour convaincre Vitinha de renforcer l’équipe immédiatement. Quelques mois plus tard les Marseillais sont quasiment certains de finir à la troisième place, et les recrues hivernales n’ont rien pu apporter.

Des tensions qui ne font qu’augmenter

Ces dernières semaines, plusieurs joueurs importants de l’effectif marseillais ont eu des écarts, qu’ils justifiaient par le management de leur entraîneur Igor Tudor. Nuno Tavares et Dimitri Payet ont même été écartés du groupe face à Lille, en raison de leur manque d’implication à l’entraînement.

Selon Footballclubdemarseille, Matteo Guendouzi viendrait s’ajouter à la liste des renégats, puisque l’ancien lorientais serait lui aussi dépassé par son temps de jeu famélique. Et qu'il aurait lui-aussi été exclu de l'entraînement avant le match à Lille.Jean-Charles De Bono pour Football Club de Marseille : "Dimitri Payet, Nuno Tavares et Matteo Guendouzi ont été exclus de l’entraînement vendredi. Je peux donner quelques infos que j’ai, de source sûre. On parle de Tavares et Payet mais Guendouzi a été exclu en même temps. Ils sont partis au vestiaire. Quelques minutes après, le coach s’est ravisé et a demandé à Guendouzi de revenir s’entraîner. On a beaucoup entendu parler des deux premiers mais Guendouzi aussi a été sanctionné par Tudor."