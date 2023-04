OM : après Tudor, Clauss s'est mis des supporters à dos avec une sortie mal venue

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Explosif et inspiré lors de la première partie de saison, Jonathan Clauss est à côté de ses pompes depuis plusieurs semaines maintenant. Le piston droit de l'OM aurait mal vécu son statut de remplaçant lors du Classico de la mi-février et sa relation avec Igor Tudor en aurait pris un coup. L'entraîneur croate lui reprocherait d'être moins impliqué à l'entraînement. Et au vu de qu'il a fait samedi, on peut se demander s'il ne s'est pas fait happer par les paillettes de la téléréalité marseillaise...

Il était à une baby shower d'une star de téléréalité samedi

En effet, Clauss et ses femmes ont participé samedi à la baby shower de Paga, personnage haut en couleurs de la téléréalité et dingue de l'OM. En soi, l'ancien Lensois peut faire ce qu'il veut de ses jours de repos mais après une déception comme celle vécue contre Montpellier (1-1), les supporters préfèrent que leurs joueurs se fassent discrets. Surtout ceux qui, comme Clauss, sont loin de leur meilleur niveau. En outre, un Romain Alessandrini et un Rémy Cabella ont apporté la preuve par le passé que jouer à l'OM et cotoyer le milieu de la téléréalité n'était pas compatible...