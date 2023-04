OM : après Tudor et Ribalta, Longoria a prévu de parler avec Guendouzi

Zapping But! Football Club OM : Que faire de Nuno Tavares ?

Même s'il a bien célébré le deuxième but de son équipe à Lyon (2-1) dimanche dernier, chambrant notamment les supporters des Gones, Mattéo Guendouzi a été très frustré de ne pas prendre part à cette rencontre. A tel point que Javier Ribalta a été obligé de le calmer sur le trajet du retour. L'Equipe a annoncé jeudi que le milieu de terrain vivait très mal son déclassement, lui qui était titulaire indiscutable l'an dernier. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Igor Tudor n'a pas caché que son joueur était frustré mais il a assuré que c'était normal et qu'il avait eu l'occasion d'en parler avec lui.

Longoria a intérêt à ne pas le voir exploser

Dans La Provence du jour, on en apprend un peu plus sur la situation de Guendouzi. Déjà, son entourage a expliqué que la discussion avec Ribalta avait été normale et qu'il n'y avait pas de tension. En outre, le quotidien régional assure que Pablo Longoria va à son tour discuter avec son joueur dans les prochains jours. Un joueur sur lequel l'OM compte faire un gros bénéfice cet été et qu'il n'a donc pas intérêt à mettre en marge du groupe à cause d'une frustration mal gérée...

Pour résumer Le président de l'OM, Pablo Longoria, a prévu de rencontre Mattéo Guendouzi pour discuter avec lui. L'Espagnol sait que son milieu de terrain vit très mal son déclassement au sein de l'effectif. Javier Ribalta et Igor Tudor lui ont déjà parlé.

