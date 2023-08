OM : Aristouy (FC Nantes) se voit faire tomber Marseille vendredi soir

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Vendredi soir à Nantes, l'OM tentera de décrocher son premier succès loin de ses bases cette saison, après les frustrations sur les pelouses du Panathinaikos (0-1) en Champions League et du FC Metz (2-2) il y a deux vendredis. Comme toujours, ils seront attendus par une Beaujoire remontée et à guichets fermés. Et par un adversaire chez qui il ne réussit traditionnellement pas, même s'il reste sur deux succès.

"Je n’envisage rien d’autre que de gagner !"

Les Canaris sont en pleine crise puisqu'en plus d'avoir pris un point sur neuf possibles depuis le début de la saison, ils savent que leur entraîneur, Pierre Aristouy, est sur la sellette car son président, Waldemar Kita, ne l'apprécie guère. Interrogé ce mercredi en conférence de presse sur la possibilité que la réception de l'OM soit son dernier match sur le banc du FCN, le technicien s'est montré bravache : "Je n’envisage rien d’autre que de gagner ! Je me donne plus de garanties de continuer en gagnant le match". Marcelino et ses hommes sont donc prévenus : ils auront face à eux des Canaris très remontés !

Le calendrier de l'OM pour cette saison 2023-24

FC Nantes. Pierre Aristouy « n’envisage rien d’autre que de gagner » contre l’OM https://t.co/NgvZcS9GL4 — Ouest-France Sports (@sports_ouest) August 30, 2023

Podcast Men's Up Life