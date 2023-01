OM - AS Monaco : deux absents de marque dans le onze de Tudor

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Il n’y pas que le mercato dans la vie, il y a le championnat aussi. Comme l’a amèrement répété Igor Tudor jeudi en conférence de presse, l’OM a un match capital à négocier contre l’AS Monaco (21h).

Et, pour ce faire, l’entraîneur de l’OM devra faire face à deux absences de marque dans son onze habituel : Jonathan Clauss et Pau Lopez. Le premier, qui avait bataillé pour être prêt pour ce choc, se sent remis complètement de sa blessure à l’adducteur gauche contractée le 2 janvier mais devra patienter encore un peu pour retrouver la compétition.