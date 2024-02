OM, ASSE : Brandao fait une nouvelle offre à ses anciens clubs !

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

On se souvient qu'il y a quelques années, juste après avoir raccroché les crampons, Brandao s'était lancé dans la carrière d'entraîneur. L'ancien attaquant brésilien, passé en France par l'OM (2009-12), l'ASSE (2012-14) et Bastia (2014-16), avait notamment sondé Pablo Longoria pour prendre en main l'équipe professionnelle. Evidemment, le président marseillais n'avait pas donné suite car le quadruple vainqueur de la Coupe de la Ligue n'avait aucune référence.

"Motivé pour travailler d’abord avec les jeunes"

Interrogé par Ouest-France, Brandao a mis de l'eau dans son vin. Lui qui reste auprès de sa famille et gère ses affaires au Brésil en attendant un challenge intéressant dans le foot veut toujours entraîner en France mais il accepterait de démarrer à un échelon inférieur : "J'ai vu Pablo Longoria et Stéphane Tessier à Marseille, et je leur ai dit que j’étais motivé pour travailler d’abord avec les jeunes. Un jour, on va commencer !". C'est déjà mieux. Mais cela suffira-t-il à convaincre l'OM ou l'ASSE ?

