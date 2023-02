OM, ASSE, équipe de France : une bonne nouvelle à venir pour Saliba

Transféré depuis trois ans à Arsenal, William Saliba a longtemps été placé en "couveuse" par Mikel Arteta, qui ne voulait pas le griller alors qu'il n'avait que 18 ans à l'époque. Raison pour laquelle il a été prêté successivement à son club formateur, l'ASSE (2019-20), à l'OGC Nice (2020-21) et à l'OM (2021-22), où les supporters ont longtemps cru que leur défense ne se remettrait pas de son départ. Car l'été dernier, Arteta s'est enfin décidé à lui donner sa chance. Et il ne l'a pas regretté. Saliba est un élément majeur de l'incroyable saison des Gunners, leaders de la Premier League, bien partis pour décrocher le titre.

Cette explosion devrait contribuer à fixer définitivement le défenseur de l'équipe de France à Londres. Ce vendredi, Arteta a déclaré au sujet de William Saliba mais également de Bukayo Saka : "Pour eux, nous ferons comme nous avons fait avec Martinelli concernant sa prolongation. Les choses demandent parfois du temps mais nous sommes ravis pour ce qui arrive à Gabi". Il restera encore un an de contrat à Saliba au terme de cette saison. A priori, la Ligue 1 ne devrait pas le revoir avant longtemps...

Arteta on Saliba and Saka contracts: “Saka and Saliba will do in the same way that we dealt with Martinelli, we’ll deal with the rest”. ⚪️🔴🗣️ #AFC



“Things need some time sometimes but we are delighted with the news of Gabi, obviously”. pic.twitter.com/37MfUIw6lj