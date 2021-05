OM, ASSE, FC Nantes : Longoria fait la leçon à Puel et Kombouaré

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

C'est un débat qui promet de durer plusieurs mois… La réduction de la Ligue 1 à 18 clubs compte autant de partisans que de détracteurs. Dans cette dernière catégorie, on trouve par exemple Claude Puel (ASSE) et Antoine Kombouaré (FC Nantes). Dans la première, il y a Pablo Longoria, qui a déjà fait sensation avec ses propos sur la qualité des entraîneurs français ou la formation hexagonale. Le président de l'OM a justifié, dans les colonnes de L'Equipe, sa position…

"Le plus amusant à suivre est la Bundesliga, avec ses 18 équipes"

"Il faut toujours réfléchir au futur du football, placer certains sujets sur la table. Et l'un des premiers : on joue beaucoup de matches. Les joueurs sont les acteurs les plus importants des clubs, et pour trouver l'équilibre, une bonne distribution salariale à l'intérieur d'un club, en général, dans le foot européen, le foot français, la tendance va être à la réduction du nombre d'éléments dans les effectifs. C'est une des choses qu'on veut mettre en place. À ce moment-là, ma considération personnelle est qu'on joue beaucoup de matches dans une saison. Le futur du football passe par une réduction du nombre d'équipes dans les Championnats, cela va les rendre plus attractifs."

"On en parle beaucoup, mais la participation du club à une des compétitions européennes permet à côté de faire grandir la situation économique de ce club. Cela serait donc intéressant, on améliorerait la compétitivité du Championnat. Je suis un amoureux du football international, italien par exemple. Mais nous sommes sans doute d'accord que le championnat le plus intéressant, le plus amusant à suivre aujourd'hui à la télévision est la Bundesliga, avec ses 18 équipes, ses 34 journées. C'est un championnat beaucoup plus ouvert, plus attractif. La tendance naturelle est d'aller vers cela."