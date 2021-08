OM - ASSE : sur quelle chaîne voir le match ?

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

C’est un classique de la Ligue 1 qui va se jouer entre l’OM et l’ASSE, deux des clubs les plus titrés de l’histoire du championnat de France. Après les incidents survenus à Nice les Marseillais font leur retour au Vélodrome et seront sans doute revanchards puisque les Verts les ont battus à l’aller comme au retour la saison passée. L’ASSE enchaine un autre « gros morceau » du championnat après son match nul à domicile face au champion en titre lillois.

OM - ASSE sur Canal + Sport

Pour suivre OM - ASSE, nous vous invitons à vous brancher sur la chaîne Canal+Sport à partir de 21 heures ce dimanche. Si vous souhaitez suivre le match en streaming sur les chaînes du groupe Canal+ et directement par internet, c'est aussi possible ICI .