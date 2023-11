OM : Aubameyang s'isole, son clan répond sèchement aux critiques !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Chaque week-end, le même constat découle à l’OM avec Pierre-Emerick Aubameyang : quand va-t-il enfin être le leader tant attendu de l'OM ? Toujours fin dans ses déplacements, sa lecture du jeu et ses remises en petit périmètre, l’attaquant gabonais n’en reste pas moins léger en terme statistique avec un petit but et deux passes décisives après 11 journées de championnat. Ce bilan n'a pas échappé aux fans marseillais, qui l'ont conspué à sa sortie samedi contre le LOSC (0-0).

« Il déguste «

« J’ai l’impression que les gens s’arrêtent sur du feeling et, comme il est la tête de gondole, il déguste, soupire un intime dans L’Équipe. Mais il fait les mêmes appels qu’avant, il est ‘‘fit’’, déterminé. » De son côté, Aubameyang, très attentif à son hygiène de vie, serait conscient de son manque d’efficacité et se réfugie dans sa bulle. « Cette semaine, seul son père, Pierre, pourra le joindre pour débriefer », conclut le quotidien sportif.

