OM : Aubameyang prend une balle perdue à Marseille

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Des buts ont été marqués. 18 à l'heure actuelle. Des passes décisives, au nombre de 8, ont également été adressées. Mais les statistiques actuelles de Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant gabonais de l'OM, ne suffisent pas à mettre tout le monde d'accord. En cause, notamment, un sérieux passages à vide et une panne d'inspiration offensive au cours de la première partie de saison.

Sanchez était seul

Lorsqu'il faut comparer PEA à son prédécesseur sur le front de l'attaque, Alexis Sanchez, certains observateurs s'étranglent. A commencer par Eric Di Meco, ancien Olympien devenu consultant pour RMC.

"On est en train de comparer un joueur qui a été énorme dans les résultats, la montée en puissance et l’état d’esprit de l’équipe, avec un autre qui, oui est en train de mettre des buts – il finira peut-être à 30 -, mais qui a fait 6 premiers mois catastrophiques. Parce qu’il a mis un peu plus de temps à s’adapter, parce que l’équipe est moins bonne, je ne sais pas. Contre qui il marque ? Il y a 2 buts inscrits contre des équipes devant l’OM au classement, sur 8 des 14 matchs possibles contre ces gros là… Alexis, lui, il était tout seul l’an dernier. Et il faisait les centres, les passes, les tacles pour récupérer, les décalages, les appels… Mais ça, ce n’est pas compté dans les stats."

Podcast Men's Up Life