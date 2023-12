OM : Aubameyang tout proche de devenir le Cristiano Ronaldo de la Ligue Europa

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Auteur d’un hat-trick avec l’OM face à l’Ajax Amsterdam (4-3) jeudi, Pierre-Emerick Aubameyang a non seulement fait taire les sifflets du Vélodrome à son encontre mais il s’est aussi rapproché d’une barre mythique.

Joueur de Ligue Europa plus que de Ligue des Champions lors de ses passages à Dortmund et à Arsenal, le Gabonais brille tout particulièrement dans cette compétition et se rapproche même du record absolu de buts d’un joueur en C3.

Mieux qu’Aduritz, à un but de Falcao

En effet, si c’est aujourd’hui Radamel Falcao, qui, à l’époque de l’Atlético Madrid avait fait très fort (30 buts), « PEA » n’est plus qu’à une réalisation du Colombien et pourrait s’emparer du titre de meilleur buteur de l’histoire de la Ligue Europa s’il continue sur sa lancée européenne avec l’OM. Pas mal pour un joueur que l’on annonce cramé…

Pierre-Emerick Aubameyang's hat-trick for Marseille brings him within one goal of tying Radamel Falcao as the all-time leader in #UEL goals. 👀 pic.twitter.com/NGxjYrN3BK — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 30, 2023

