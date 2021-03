OM : Aulas (OL) parti pour faire avec Longoria comme avec Eyraud ?

Zapping But! Football Club OM - OL : les dix dernières confrontations à la loupe

Les relations entre Jacques-Henri Eyraud et Jean-Michel Aulas étaient exécrables, surtout après que la Ligue a entériné l'arrêt du championnat la saison passée, sous la pression du président marseillais. Du coup, on aurait pu penser qu'une fois JHE parti, l'OM et l'OL pourraient avoir une entente cordiale à défaut d'être aimable. C'était mal connaître Aulas… Dans l'entretien qu'il a accordé à l'AFP ce mercredi et dont nous avons relayé les meilleurs morceaux en début d'après-midi, le président des Gones a pris grand soin de ne pas citer l'OM dans un Big 4 attractif en L1…

Lille et Monaco auraient des traditions de performances supérieures à l'OM

"Oui, je pense que c’est durable car les quatre clubs en questions ont des stades de qualité, des investisseurs de qualité, c’est important dans le foot moderne. Ils ont des traditions de performances qui font qu’on va les retrouver à nouveau dans les "rankings" européens. Pour les fans, c’est formidable, et pour les médias, c’est la meilleure des choses. Pour l’économie du foot français, ce serait la meilleure des choses qui pourrait arriver."

Ainsi donc, selon Jean-Michel Aulas, Lille et Monaco ont des "investisseurs de qualité", des "stades de qualité" et des "traditions de performances" que l'OM n'aurait visiblement pas. Et puisqu'il n'est pas à une incohérence près, il caresse aussi ses nouveaux amis qataris dans le sens du poil après avoir fustigé leur dopage financier pendant des années. C'est donc bien avec l'OM que JMA a un problème, pas seulement avec Eyraud…