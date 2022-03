OM : avant Brest, un cadre de Sampaoli déclare sa flamme à... l'OL !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Devenu le couteau suisse de Jorge Sampaoli alors que l'entraîneur argentin ne lui faisait pas confiance en début de saison, Valentin Rongier est un titulaire indiscutable à l'OM. S'il parvenait à enfin marquer, sa cote s'envolerait auprès des supporters, même si ceux-ci reconnaissent déjà sa grande activité sur le terrain et ses qualités d'organisateur du jeu. Néanmoins, son portrait dans Le Journal du Dimanche de cette semaine pourrait lui faire un peu de tort...

En effet, s'il est essentiellement question du soin qu'il accorde à son corps, on apprend aussi que Rongier était supporter de l'autre Olympique dans sa jeunesse ! "Il assume tout autant d'être l'enfant d'un supporter lyonnais. "Mon père a grandi là-bas, que voulez-vous que j'y fasse ?". Lui est né en bord de Saône, à Mâcon, et ne voit pas de raison de dénigrer l'OL, "une belle écurie", même s'il est conscient que le dire "va faire grincer quelques supporters marseillais"." Encore plus cette saison, après l'agression de Dimitri Payet au Groupama Stadium à l'automne et la défaite (1-2) lors du match à rejouer en février...

Retours sur la performance XXL de Valentin Rongier vs Bâle 🔙🥵



L’homme de l’ombre 🥷



RT x Follow 🤙 pic.twitter.com/lbeTIl4Mlm — OM Comps (@CompsOM_) March 11, 2022