OM : avant le Lokomotiv Moscou, Sampaoli annonce une bonne nouvelle et parle de titre

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le point médical

"Physiquement, l'équipe va bien. Il n'y a pas de souci de blessure, à part Payet qui a eu un pépin au dernier match."

Le Lokomotiv Moscou

"C'est très difficile à préparer car on va jouer contre une équipe qui a besoin de gagner pour être qualifié. Nous aussi on veut continuer en Europe. On va choisir le meilleur onze possible pour demain, on verra pour Strasbourg. Demain, c'est une finale pour nous car c'est la possibilité de rester en Europe."

Gerson

"Il a joué en faux numéro neuf, car il a permuté avec Payet qui était moins bien physiquement. On veut le voir plus proche du but adverse, il apporte beaucoup, sans être une référence devant. Mais on a besoin du retour de Milik et de Dieng aussi. On a besoin de joueurs tranchants, car on se crée des occasions, mais on n'est pas assez tranchant, comme lors des précédents matchs en Ligue Europa, c'est pour ça qu'on a été éliminé."

De la Fuente

"C'est un joueur qui a beaucoup de talent, mais qui est très jeune aussi. Le club a fait un investissement pour l'avenir. Il y a beaucoup de variations dans son rendement à cause de sa jeunesse. On attend qu'il fasse plus de débordements et de passes décisives."

L'attente des supporters

"Le peuple marseillais a besoin de titre. Marseille ne supporte pas le juste milieu. Il y a la Coupe de France qui va arriver aussi. Il y a toujours cette responsabilité de gagner, quelle que soit la compétition. J'avais gardé cet espoir pour la Ligue Europa, donc là ça sera pareil si on est en Ligue Europa Conférence."

🎙 Suivez la conférence de presse d'@AlvaroGonzalez_ et 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 avant le match #OMLOK en direct sur notre chaîne @TwitchFR #UEL 📲 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 8, 2021