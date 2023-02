OM : avant le Vélodrome, les Niçois sont déjà impressionnés

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Un carton contre Montpellier. Un nul face au Stade de Reims et deux victoires probantes face au LOSC et contre le RC Lens, en milieu de semaine. L'OGC Nice se porte on ne peut mieux et on le doit, notamment, à son entraîneur, Didier Digard, qui a succédé, comme vous le savez, à Lucien Favre depuis plusieurs semaines.

Dimanche, pourtant, c'est encore un adversaire costaud qui se présente face aux joueurs niçois. L'OM, irrésistible depuis des semaines, dans son antre du Vélodrome. Et ça, à Nice, tout le monde en a bien conscience. Digard, compris. "Marseille est un adversaire de qualité, ce qui ne nous empêchera pas de vouloir remporter ce match. Mais bon, L’OM est impressionnant. Il faut reconnaitre les choses et ce que les Marseillais font actuellement est impressionnant."

Place au duel, dimanche soir à 20 heures 45.