OM : avant les Verts, Sampaoli avait beaucoup de choses à dire

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Des doutes sur l'effectif

"Nous étions avec un groupe réduit, parce qu'il y avait des internationaux avec leur sélection. On essayé de travailler avec la correction des erreurs individuelles. Pour les internationaux, en plus de leurs bonnes performances, ils sont revenus avec un bon état d'esprit. L'aspect négatif, c'est qu'ils ont beaucoup de temps de jeu dans les jambes et on ne sait pas forcément qui sera prêt pour jouer samedi."

Guendouzi et Saliba

"Jouer dans l'équipe de France championne du monde en titre, c'est une grande joie pour deux joueurs aussi jeunes. Ils vont devoir lutter pour avoir leur place. Pour Pape et Bamba avec le Sénégal ça va être quelque chose de très positif d'être qualifié pour le Mondial. Mais c'est aussi un problème pour samedi, Milik s'est blessé."

Pau Lopez et Mandanda

"Jouer avec le gardien haut permet d'avoir une supériorité numérique et donc plus de possibilités de battre l'adversaire. Steve et Pau ont de bonnes relances. Être plus haut sur le terrain permet casser les transitions et gérer la profondeur adverse."

Le cas Under

"Il faut voir comment ils sont. Under par exemple va arriver plus tard et a joué deux matchs. Il faut prendre beaucoup de précaution, on a un effectif court, il ne faut pas prendre de risque. Il n'y a pas que le match de samedi, il y a d'autres matchs derrière."

Alvaro

"Il est en Espagne, en accord avec le club. C'est un peu difficile pour l'avenir, il faut voir la réalité des faits. (...) On doit protéger le groupe, faire bloc avec les joueurs que nous avons. Il y a des choses plus importantes, comme le match contre Saint-Étienne dont on a très peu parlé."

L'ASSE

"C'est très difficile de jouer là-bas. Les supporters ne seront pas là, comme en Suisse. On se prépare. La préoccupation principale, c'est de protéger l'effectif, de surmonter les absences. On va avoir beaucoup de finales à jouer, dont la première ce samedi"

Pour résumer L'entraîneur de l'OM, Jorge Sampaoli, était en conférence de presse et ce à deux jours du match face à l'ASSE au stade Geoffroy-Guichard. L'occasion pour lui de balayer l'actualité marseillaise et de se projeter sur la fin de saison.

Benjamin Danet

Rédacteur