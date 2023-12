OM : avant Lorient, Vitinha fait de grandes promesses aux supporters !

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

C'est le nouveau tandem à la mode. Mis en place, ces derniers jours, par Gennaro Gattuso afin de dynamiser l'attaque de l'OM. On parle ici, et vous l'avez compris, du tandem Vitinha-Aubameyang qui s'est mis en évidence lors des derniers matches, et victoires, du club phocéen en Ligue Europa et en Ligue 1.

La C1, objectif affiché

De toute évidence, l'attaquant portugais a retrouvé la confiance. Y compris dans ses propos. Car en dépit du retard pris par l'OM dans la course à la C1 au classement, l'objectif reste clairement affiché. "Bien sûr qu’on croit à la Ligue des Champions. On doit continuer de bien travailler et gagner des matches. On y croit et on va lutter jusqu’à la dernière journée pour y arriver."

Il faudra donc s'imposer ce soir sur le terrain des Merlus. Et enchaîner avec deux autres succès avant la trêve, face à Clermont et contre Montpellier.

Podcast Men's Up Life